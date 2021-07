Pizzul telecronista di Italia-Inghilterra? La proposta è virale sui social: arriva la risposta

Sui social la proposta è ormai diventata virale: Bruno Pizzul come commentatore della finale di Euro2020 tra Italia e Inghilterra. Come noto, il Covid ha fermato il telecronista della Nazionale Alberto Rimedio, costringendo la Rai a sostituirlo per l'evento più atteso di questa estate, l'atto conclusivo dell'Europeo di calcio. E sui social ha preso piede una proposta davvero particolare, sicuramente romantica: "restituire" la Nazionale a chi ne è stato il cantore fino al 2002. Una idea che ha avuto anche consensi importanti, come quello del segretario del Pd Enrico Letta.

Pronta la risposta di Bruno Pizzul, voce storica della Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Fa piacere che le persone si siano ricordate di me, ma è solo nostalgia. La RAI ha ampie e qualificate possibilità di sostiuire Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio le persone che mi hanno pensato”