Politano sui social: "Un piccolo passo per un grande obiettivo"

"Un piccolo passo per un grande obiettivo": così sui social Matteo Politano dopo la gara che il Napoli ha pareggiato 1-1 a Milano contro l'Inter. Partita da ex per l'esterno azzurro schierato nel tridente da Conte, largo a destra nel 4-3-3 di Milano.