Premier, l'undici ideale della prima giornata: c'è subito l'ex azzurro Allan

La prima giornata di Premier League è andata in archivio (anche se mancano all'appello le partite di Manchester City e Manchester United) e la massima divisione inglese ha premiato i protagonisti, inseriti nell'undici ideale di Alan Shearer. C'è subito spazio per due vecchie conoscenze del calcio italiano, l'ex atalantino Castagne (subito in gol col Leicester) e Allan (tra i migliori nella vittoria dell'Everton di Ancelotti sul campo del Tottenham). Presente, ovviamente, anche Salah, autore di una tripletta contro il Leeds, e Willian, che ha firmato tre assist nel suo esordio con la maglia dell'Arsenal. Il tecnico più bravo, invece, è stato Mikel Arteta: i Gunners hanno impressionato nella vittoria sul campo del Fulham.

Queste le scelte dell'ex attaccante: (4-3-3) Guaita; Castagne, Gabriel, Saiss, Digne; Hendrick, Allan, Willian; Salah, Vardy, Wilson. Allenatore: Arteta