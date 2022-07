Proroga multiproprietà, Azzi: "Dimostra che non è vero che il Napoli non conta nel Palazzo"

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato così tramite Twitter la decisione della FIGC sulle multiproprietà nel calcio

Marco Azzi, giornalista de La Repubblica, ha commentato così tramite Twitter la decisione della FIGC sulle multiproprietà nel calcio: "Era certo, inevitabile e soprattutto giusto, che finisse così. Resta il problema della differenza di categoria, ma per la Bari non sarà così facile salire in fretta in Serie A e dubito che il Napoli retroceda...

De Laurentiis è stato bravissimo a tutelare i suoi diritti e interessi nel braccio di ferro con la FIGC sulla multiproprietà. Spesso leggo e sento dire che il Napoli non conta nulla nel Palazzo, perché comandano altri. Questa vicenda dimostra che non è così: volere è potere".

