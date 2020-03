"Questi i nostri idoli", la Ssc Napoli risponde alla nomination challenge del Tottenham

Sono giorni che vi raccontiamo delle tantissime challenge che si susseguono sul web in questi giorni di quarantena. Anche tra i calciatori ne sono nate diverse, cosi come per i club di Serie A: così anche il profilo Twitter spagnolo della Ssc Napoli ha risposto alla nomination del profilo Twitter spagnolo del Tottenham, eleggendo così i quattro idoli azzurri: "Maradona, Careca, Hamsik e Lavezzi" i giocatori nominati. Il club azzurro, ha sua volta, ha fatto altre quattro nomination per altri club: Gimnasia, Club Pachuca, Atletico Nacional, Lille.