Rai, Perillo: "Sofferta ma meritata. Meret prodigioso, poco brillante Lukaku"

Il Napoli supera in trasferta il Genoa per 2-1 e scavalca momentaneamente ll'Atalanta in la vetta alla classifica. A parlare del match è stato il giornalista Rai Antonio Perillo, che sul suo profilo X scrive:

"È stata una partita dai due volti, il Napoli ha avuto il merito di farla sua. Primo tempo di dominio assoluto per i ragazzi di Conte, nella ripresa tutta un’altra gara, con lunghi momenti di sofferenza per gli azzurri. Per il Napoli è comunque arrivata la 12ª vittoria in 17 partite e l’ennesima conferma di un impianto solido e di un gruppo unito. Note di merito per uno strepitoso Meret, protagonista di almeno tre interventi prodigiosi, per un sontuoso Anguissa, dominatore del centrocampo e autore del primo goal azzurro, e per Lobotka, che ha recuperato decine di palloni proteggendo la retroguardia e dettando i tempi di gioco in fase di possesso palla. Poco brillante anche questa volta Lukaku".