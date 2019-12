Rai, Varriale: "Con una vittoria meritata si chiude un 2019 da dimenticare"

Il Napoli torna alla vittoria in campionato contro il Sassuolo allo scadere grazie ad un gol di Elmas. Il giornalista della Rai Enrico Varriale ha commentato con un post su Twitter lil ritorno ai 3 punti per la squadra di Gattuso: "Sofferti, faticosi ma 3 punti importantissimi per il Napoli che chiude con una vittoria meritata contro il Sassuolo un 2019 da dimenticare. Un gol all' ultimo istante che per la squadra azzurra significa il ritorno alla vittoria dopo 2mesi e per Gattuso una possibile ripartenza".

