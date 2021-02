Ravezzani su Paratici-Nedved al Maradona: "Pessima figura per l'immagine della Juve"

Il giornalista Fabio Ravezzani attraverso il suo profilo Twitter si è espresso in merito alle urla di Paratici e Nedved (qui il video) all'indirizzo della terna arbitrale durante Napoli-Juventus dalla tribuna del San Paolo: "Dopo la bufera di Coppa Italia, i casi sono due: o sono convinti che la tecnica funzioni per condizionare l’arbitro (e allora vanno puniti) oppure proprio non sanno contenersi. Comunque sia, è una pessima figura per l’immagine della club".