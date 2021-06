Ravezzani sul caso Pjanic: "Il Var non interviene per un giallo qualsiasi, anche questa è malafede!"

Tornando sul caso Pjanic, il giornalista Fabio Ravezzani scrive sui social: "Dunque, al netto del fatto che incredibilmente Orsato non diede il 2ndo giallo a Pjanic, qualcuno cavalca ancora questa storia dopo 3 anni fingendo di non sapere che il Var non può intervenire MAI per trasformare un fallo qualsiasi in ammonizzazione. Questa è pura malafede".

