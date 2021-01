Record Cr7, Pelè non ci sta: arriva la provocazione di 'O Rey' sui social

Una serata da ricordare quella di ieri sera per Cristiano Ronaldo, che ha stabilito un nuovo record: superato Pelé nella classifica dei migliori marcatori al mondo in tutte le competizioni. Ma proprio il campione brasiliano, di fatto, non ci sta: cosi ha aggiornato il proprio profilo Instagram scrivnedo nella descrizione della sua biografia “Leading Goal Scorer of All Time (1283)“. Insomma, Pelè ha contato di 1000 reti, quasi 400 in più dell’ex Real Madrid. Il calcolo di O Rey nasce dall'inserimento nella conta dei gol anche quelli in amichevole.

Pele just updated his Instagram bio to let us know how he really feels about Ronaldo breaking his goal record 😂 pic.twitter.com/b2HaSICY9g — Italian Football TV (@IFTVofficial) January 4, 2021