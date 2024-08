Foto Relax nel golfo anche per Simeone: giornata in barca a Capri per il Cholito

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

vedi letture

Oggi alle 22:45 Dai social di di @antonio_noto

Così come Raspadori, anche Giovanni Simeone ha trascorso una giornata di relax nel golfo di Napoli.