Foto Due giorni di relax per gli azzurri: Raspadori si gode Ischia

Dopo la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia, ottenuta ai rigori contro il Modena, Antonio Conte ha concesso alla squadra due giorni di riposo.

Gli azzurri hanno approfittato del rompete le righe per una breve vacanza prima di concentrarsi sulla prima di campionato. In tanti sono rimasti in città per rilassarsi dopo le fatiche del pre-campionato e godersi le bellezze del golfo. Tra questi Giacomo Raspadori, intercettato sulle spiagge di Ischia. Di seguito lo scatto.