Repubblica, Azzi: "Date una prima punta a questo Napoli e ci divertiremo"

"Lo dico con tutta la stima del mondo per un professionista serio come Milik, giuro: ma date una prima punta a questo Napoli e ci divertiamo". Lo scrive su Twitter il giornalista di Repubblica Marco Azzi dopo l'amichevole vinta per 5-0 contro la Feralpisalò, secondo test del ritiro di Dimaro per la squadra di Ancelotti.

