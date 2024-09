Repubblica, Azzi: "Napoli di livello per 60'. Il calo non deve stupire, Coppe sono allenanti in questa fase"

Juventus e Napoli si dividono un punto nella big match dello Stadium, gara non entusiasmante che non lascia contenta nessuna delle due squadre. A parlare della partita è stato il giornalista di Repubblica Marco Azzi, che sul suo profilo X scrive:

"Per un'ora si è rivisto un Napoli di livello, con l'ottimo esordio di McTominay e tanta solidità in più, in difesa e a centrocampo. Poi il leggero calo finale, che non deve stupire. In questa fase della stagione le Coppe sono "allenanti" e giocare di più fa bene".