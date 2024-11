Foto Reunion azzurra: Benitez e quattro ex a Coverciano

In occasione dei corsi UEFA per allenatori e direttori sportivi a Coverciano, si sono ritrovati l'ex tecnico del Napoli Rafa Benitez, gli ex azzurri Gokhan Inler e Marek Hamsik, l'ex ds Riccardo Bigon e l'ex preparatore atletico Paco de Miguel.

Il tecnico spagnolo ha postato una foto che li ritrae insieme su Instagram, scrivendo: "Ho preso parte come ospite per un talk con Paco a Coverciano, Firenze, per il corso UEFA Pro insieme ad alcuni buoni amici. Forza Napoli!".