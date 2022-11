“Richarlison una pippa, non sa stoppare la palla”, la frase di Cassano diventa virale sui social

In una delle ultime puntate della BoboTv prima dell'inizio dei Mondiali, Antonio Cassano aveva commentato la lista dei convocati del ct del Brasile Tite

In una delle ultime puntate della BoboTv prima dell'inizio dei Mondiali, Antonio Cassano aveva commentato la lista dei convocati del ct del Brasile Tite e criticato la scelta di lasciare a casa il centravanti del Liverpool Roberto Firmino, in favore di Richarlison. Pesanti le accuse nei confronti dell'attaccante del Tottenham: "Richarlison è una pippa. Il Tottenham l'ha pagato 75 milioni di euro. Domanda: come si può pensare che hai Firmino che si è ripreso alla grande e quest'anno sta facendo bene e metti dentro Richarlison? Non sa stoppare una palla, è una pippa.

A me piace Tite ma non può mettere titolare un calciatore che non gioca nemmeno col Tottenham". La frase di Cassano è stata prontamente smentita dai fatti: doppietta all'esordio in Brasile-Serbia, con tanto di gol meraviglioso in mezza rovesciata, e tre punti fondamentali in ottica girone. In queste ore le dichiarazioni di Fantantonio stanno facendo il giro del web.