“Rinnovategli il contratto”, i tifosi chiedono alla società il prolungamento di Koulibaly

Oggi è un giorno importante per Kalidou Koulibaly. Il senegalese compie 31 anni e il Napoli lo ha celebrato questa mattina con un messaggio sui social del club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi è un giorno importante per Kalidou Koulibaly. Il senegalese compie 31 anni e il Napoli lo ha celebrato questa mattina con un messaggio sui social del club. Il difensore è al centro di diverse voci di mercato circa il suo futuro visto il contratto in scadenza tra un anno. Sotto il post social del Napoli, i tifosi non hanno fatto mancare l’affetto per Koulibaly ma sono centinaia i commenti rivolti alla società per spingere per il prolungamento del contratto. “Rinnovate il contratto al miglior difensore della Serie A”, “rinnovatelo”. Questi alcuni dei commenti.