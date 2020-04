Ripresa Serie A, Alvino: "Prima regola non perdere soldi, la seconda è non dimenticare la prima"

Il giornalista Carlo Alvino ha pubblicato un messaggio attraverso il proprio account Twitter in merito alla decisione maturata dai presidenti di Serie A di essere tutti d'accordo sulla ripresa del campionato: "La prima regola è non perdere i soldi. La seconda regola è non dimenticare la prima. Alla Lega Calcio bastato osservare questo principio per trovare una identità di vedute sulla voglia di tornare in campo quanto prima. Con questo segnale di unanimità, con tutte e 20 le società favorevoli alla ripresa del campionato, tocca ora solo ed esclusivamente al Governo decidere le sorti del 'pallone' in Italia. Una decisione, quella della Lega, che di fatto ha messo il mondo del calcio anche al riparo da eventuali vertenze legali multimilionarie da parte dei broadcast che detengono i diritti Tv. Un eventuale annullamento del campionato deciso dal Governo, impedirebbe, infatti, a Sky e Dazn qualsivoglia rivendicazione economica. Sarebbe accaduto esattamente il contrario, invece, se la decisione fosse stata presa dalla Confindustria del calcio. Una mossa studiata quella "dei signori del pallone". A Conte, Spadafora e Speranza l'ardua sentenza...e che la notte porti consiglio"