Ripresa Serie A, Iannicelli: "Germania prende decisioni coraggiose. Povera 'Italietta' vigliacca"

Il giornalista Peppe Iannicelli ha pubblicato un messaggio su Facebook in merito alla decisione del Governo tedesco di dare il via ai campionati mentre in Italia si continua a tentennare: "I tedeschi sono meglio degli italiani. Governo e Bundesliga prendono decisioni coraggiose e rischi calcolati. In Italia il Governo e la Serie A litigano sui protocolli, non decidono ed aspettano l'inesistente rischio zero. Germania uber alles, povera Italietta vigliacca. Cosa ne pensate?"