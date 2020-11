Rivieccio: "Importante non demoralizzarsi e parlare di obiettivi che per ora sono fuori luogo"

Il Napoli perde in casa 2-0 contro il Sassuolo di De Zerbi, il comico Gino Rivieccio, ha commentato la gara su Twitter: "Il Sassuolo stasera ha giocato al calcio. Noi no. Non basta come attenuante la partita nelle gambe di giovedì notte in Spagna. Poco da dire. Importante non demoralizzarsi ma nemmeno fare certi discorsi e parlare di obiettivi che per ora sono fuori luogo".

Il Sassuolo stasera ha giocato al calcio. Noi no. Non basta come attenuante la partita nelle gambe di giovedì notte in Spagna. Poco da dire. Importante non demoralizzarsi ma nemmeno fare certi discorsi e parlare di obiettivi che per ora sono fuori luogo. — GINO RIVIECCIO (@GinoRIVIECCIO) November 1, 2020