Romania-Norvegia come Juve-Napoli? Ziliani: "Partita persa o si recupererà? Facciamolo sapere alla FIGC..."

E' notizia di ieri sera quella dell'annullamento del match tra Romania e Norvegia a causa di un caso di Covid-19. Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, spiega la situazione e la paragona a quanto accaduto per Juventus-Napoli: "Romania-Norvegia annullata dopo che il Ministero della Salute norvegese ha ordinato alla Federazione di non partire causa pericolo di contagio. La Norvegia avrà partita persa come il Napoli o si recupererà? Facciamo sapere alla FIGC che attendiamo curiosi e vigili".