Ronaldo si scaglia contro i giornalisti: "Senza menzogne su di me non fate soldi"

La notizia è ormai nota: Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United ma il club inglese non ha intenzione di privarsi di lui e le offerte allettanti scarseggiano. Le cose stanno davvero così? Probabilmente no, a giudicare dalla reazione del portoghese, che ha messo in discussione queste voci con un commento pubblicato su una fan page su Instagram.

"Impossibile non parlare di me un giorno, altrimenti la stampa non farebbe soldi. Se non mentono non possono attirare l'attenzione della gente. Continuate così, magari un giorno avrete delle notizie giuste".