Rrahmani saluta l'Hellas: "Per sempre riconoscente, mi hanno sostenuto quando sapevano che sarei andato via!"

Amir Rrahmani è pronto a vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione e attraverso il proprio profilo Instagram ha rivolto il suo personale saluto all'Hellas Verona: "Un anno meraviglioso, Un anno indimenticabile, il mio primo in Italia, dove sono cresciuto tanto come calciatore e come uomo. Lascio Verona e l’Hellas, ma sarò sempre riconoscente alla Società, a mister Juric, ai miei compagni di squadra e ai meravigliosi tifosi gialloblù, che mi hanno sostenuto e voluto bene dal primo all’ultimo giorno, anche quando hanno saputo che il mio futuro sarebbe stato lontano da Verona. Una sola, ultima parola: GRAZIE".