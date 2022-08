Salvatore Esposito: "A fine mercato si dovrà chiedere scusa al Napoli e ad ADL"

"Poi al campionato l'ardua sentenza...".

Salvatore Esposito, attore noto soprattutto per il ruolo di “Gennaro Savastano” in “Gomorra” ha espresso il suo giudizio sul mercato del Napoli su Twitter: "Credo che qualcuno, a fine mercato, dovrà chiedere scusa per le parole dette e le griglie fatte alla SSC Napoli, al presidente Aurelio De Laurentiis, a Cristiano Giuntoli ed al Mister Luciano Spalletti. Poi al campionato l'ardua sentenza...".