Scotto critico: "Togliere Mertens ha rallentato il Napoli, si poteva aspettare altri 10 minuti"

Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, ha commentato il ko del Napoli al Maradona: "Non capisco i toni da sconfitta annunciata nei commenti di Napoli-Atalanta. Apprezzo invece le parole di Spalletti e di Mertens sulla fiducia nelle seconde linee. Per me togliere Dries subito dopo il 2-2 preso ha rallentato il Napoli. Forse si poteva aspettare altri 10 minuti".