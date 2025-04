Scotto: “Il Napoli aveva solo da perdere col Milan, ora punta lo scudetto!"

Il Napoli vince al Maradona battendo il Milan per 2-1: la squadra di Conte resta così in scia all’Inter e può continuare a inseguire il sogno scudetto. A commentare il match è stato Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, che sul suo profilo X scrive:

“Il Napoli aveva solo da perdere nella partita contro il Milan, e riesce a vincere una gara importantissima per continuare a credere allo scudetto nel giorno in cui anche l'Atalanta si sfila. Un ottimo primo tempo, complice un Milan spento, e il "solito" secondo tempo complicato, che come Conte aveva previsto, con tanta sofferenza quando la squadra di Conceicao ha iniziato a giocare e a mettere qualità in avanti. Spezzato un tabù che durava da 7 anni e mezzo contro i rossoneri in casa”.