Scotto: "Quando Lukaku si mette a fare il centravanti, il Napoli è davvero pericoloso"

Il Napoli supera in trasferta l'Udinese per 3-1 e rimane in scia dell'Atalanta in la vetta alla classifica. A parlare del match è stato il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto, che sul suo profilo X scrive:

"Il Napoli torna a vincere nel modo più semplice. Cercando la sua punta centrale, che quando si mette a fare il centravanti consente alla squadra di essere davvero pericolosa. Bene Lukaku nel secondo tempo, bene anche Neres che conferma di poter essere il vice di Kvara. Ma contro un’Udinese che difende così male non si poteva fallire l’occasione".