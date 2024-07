Scotto rivela: "Napoli stufo delle voci su Hermoso da tempo, ricordate cosa disse ADL?"

Dopo la smentita del Napoli su Hermoso, arriva sui social il tweet del giornalista de Il Roma Giovanni Scotto: "Il Napoli era stufo già da tempo delle continue voci su Hermoso. Già De Laurentiis a Dimaro aveva risposto seccato, nonostante qualcuno abbia provato a manipolare la realtà attribuendo la risposta del presidente su Messi pur di difendere la tesi di Hermoso al Napoli.

Come ogni anno viene fuori un “acquisto social” che qualcuno si diverte a dare per fatto, scommettendo su un nome e trascinando dietro anche qualche collega. Il Napoli per Hermoso ha semplicemente fatto qualche sondaggio il mese scorso, non andando oltre. A molti tifosi, però, questi giochini social piacciono, fino a far scattare una sorta di delirio collettivo, con tanto di offese a chi racconta semplicemente la realtà".