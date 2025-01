"Senza coppe favoriti per lo Scudetto!", botta e risposta Capuano-Varriale: "Come la Juve di Allegri?"

Giovanni Capuano, giornalista di Panorama si esprime così sul Napoli dopo il successo di Bergamo contro l'Atalanta: "Che tenerezza tutti quelli che a settembre - a mercato chiuso - spiegavano che il Napoli correva per fare il "miracolo" di rientrare in Europa. E' la favoritissima per lo scudetto, il vantaggio di giocare una volta a settimana con una squadra costruita apposta (e con spese ingenti) è enorme".

Pronta la replica del collega Enrico Varriale, che ricorda il precedente Juventus: "Beh come la Juventus lo scorso anno che non mi pare abbia vinto lo scudetto... A me fa più tenerezza chi diceva che il Napoli non poteva permettersi Conte perché non aveva i soldi e che, se lo avesse preso, avrebbe sfasciato il bilancio...".