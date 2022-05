“Si abbassa con un difensore in più e la perde”, Allegri demolito sui social: “Calcio preistorico”

Nessun trofeo per la Juventus di Massimiliano di Allegri in questa stagione, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter.

Nessun trofeo per la Juventus di Massimiliano di Allegri in questa stagione, dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l'Inter. Sui social nel mirino di tifosi e giornalisti ovviamente ci sono le mosse del tecnico bianconero. Il giornalista Enzo Bucchioni commenta così sui social racchiudendo un messaggio molto diffuso: "La perde Allegri che in vantaggio e in controllo abbassa la sua squadra e si copre con la difesa a cinque rimettendo i nerazzurri in partita. Calcio da dinosauri".