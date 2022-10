Simeone man of the match: "Il Maradona e questo gruppo rendono possibili regali così belli"

"Continuiamo a dare tutto, ci aspettano altre sfide da vivere insieme!".

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone, autore di una doppietta contro i Rangers, è stato premiato al termine della sfida di Champions League come 'man of the match' dalla UEFA. Il Cholito ha commentato così sui social: "Emozionato e felice! Il Maradona e questo gruppo rendono possibili regali così belli. Continuiamo a dare tutto, ci aspettano altre sfide da vivere insieme!".