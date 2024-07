Foto Simeone si allena già per il ritiro: "Anche in vacanza non smettiamo di dare il massimo"

Il ritiro estivo del Napoli è alle porte e Giovanni Simeone vuole arrivarci nel migliore dei modi. Nonostante sia in ferie Il Cholito lavora duramente, sul suo profilo X ha pubblicato degli scatti in palestra accompagnati dalla descrizione: "Le vacanze sono le vacanze, ma non smettiamo mai di prepararci per dare il massimo!! Vamos!".

Le vacanze sono le vacanze, ma non smettiamo mai di prepararci per dare il massimo!! Vamos!! 🫡 pic.twitter.com/P99xpRRRWZ — Giovanni Simeone (@simeonegiovanni) July 8, 2024

Tutte le informazioni sulla preparazione estiva del Napoli

La nuova stagione calcistica è alle porte e i ragazzi di Antonio Conte si preparano a partire per la prima parte del ritiro estivo a Dimaro, seguita dalla seconda tappa di preparazione estiva a Castel di Sangro. Durante i due ritiri la squadra affronterà diverse partite, sia nazionali che internazionali:

CALENDARIO DELLE AMICHEVOLI

PARTITA DATA LOCALITA’

Napoli vs ASD Anaune Val di Non 16/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena

Napoli vs Mantova 20/07/2024 h 18:00 Dimaro, Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena

Napoli vs Adana Demirspor 28/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Brest 31/07/2024 h 20:00 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

Napoli vs Girona 03/08/2024 h 18:30 Castel di Sangro, Stadio Teofilo Patini

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI DIMARO

Per chi sarà a Dimaro, sarà possibile seguire da vicino il Napoli allo Stadio Comunale di Dimaro - SKI.IT Arena. I biglietti per le gare giocate in Trentino possono essere acquistati attraverso i seguenti link:

- Napoli vs ASD Anaune Val di Non: acquista qui i biglietti

- Napoli vs Mantova: acquista qui i biglietti

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI PER LE AMICHEVOLI DI CASTEL DI SANGRO

Per le amichevoli internazionali di Castel di Sangro i biglietti saranno in vendita a partire da Martedì 16 Luglio h 12:00 su Ticketone al seguente link: https://sscnapoli.ticketone.it/catalog

I prezzi per le partite contro Adana Demirspor, Brest e Girona saranno i seguenti:

SETTORI PREZZO INTERO PREZZO UNDER 14

TRIBUNA 40€ 25€

DISTINTI 25€ 14€

CURVE 14€ 10€

Una volta completata la procedura, l’acquirente riceverà a mezzo mail il titolo in formato digitale (print@home), che potrà esibire agli ingressi dello stadio Patini di Castel di Sangro.

In nessun caso sarà consentito il cambio utilizzatore.

La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi di prendere visione e rispettare il Codice di Condotta della SSC Napoli.

La copertura televisiva in diretta di tutte le gare amichevoli sarà annunciata nei prossimi giorni.