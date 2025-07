"Kvara zingaro", la replica di Imparato: "Ma quale razzismo! Chi migra per soldi, fingendo infortuni…"

Una frase troppo grave per passare inosservata e senza provvedimenti quella del giornalista Gaetano Imparato. L'espressione infelice "Kvaratskhelia zingaro" dell'ex firma della Gazzetta dello Sport, sull'ex numero 77 azzurro ai microfoni di Canale 8 ha generato non solo polemiche e il ritiro del suo accredito per il ritiro di Dimaro.

Sul proprio profilo Facebook, Imparato replica alle polemiche con un post: "Purtroppo, la grammatica non è matematica, e può diventare un'opinione. Ma accusare un calciatore di essere predisposto alla migrazione rincorrendo fiumi di soldi e prendendo per i fondelli chi lo ama (con accordi parigini presi mentre si festeggiava ancora lo scudetto 3) può far cadere nel tranello. Sono napoletano, l'ho sempre sbandierato in ogni latitudine d'Italia e del mondo beccando anche sfottò e prevaricazioni, quindi per i razzisti rivolgetevi altrove. Così anche per gli ipocriti.

Dire che un calciatore ha giocato male controvoglia per un anno intero, simulando problemi muscolari sul finire della storia pur di farsi vendere, e che poi cambiata casacca riprende a giocare meglio, il doppio, a sacrificarsi a sgobbare ad essere altruista brillare... nun è peccat. E' un obbligo per un cronista onesto, è un dovere verso chi s'indebita per biglietti magliette e trasferte magari da vivere col figlio. II migrante, il nomade, vedrete lascerà pure Parigi se un giorno il Real gli strizzerà l'occhio, di razzista nella querelle non c'è nulla. FNS".