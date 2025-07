Napoli-Lookman, Zazzaroni: "Va prima venduto Raspadori! Ma l'Inter ha già l'accordo..."

vedi letture

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, si è soffermato sulla questione Ademola Lookman: "Ari-Lookman. Scrivo per evitare di rispondere privatamente ai tanti che pongono domande: è domenica anche per me. Il Napoli è stato il primo a muoversi su Ademola, ma l'Atalanta ha chiesto di lasciare tranquillo il ragazzo. Nella fase di stallo - Napoli su Ndoye - si è inserita l'Inter trovando l'accordo col giocatore. Che uscirà.

Ora il Napoli ci riprova, ma per presentare la propria offerta deve prima vendere Raspadori per una questione puramente salariale. Sono curioso di vedere se l'Inter salirà a 50: è in vantaggio. Spero vi basti", le parole del giornalista pubblicate sui propri account social.