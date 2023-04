Striscione 'Acqua&Sapone', il titolare del negozio: "Grazie tifosi Milan, incassi decuplicati!"

E' divenuto virale lo striscione (dal significato troglodita) dei tifosi del Milan contro quelli napoletani in cui si faceva riferimento a 'Via Raffaele Stasi 46'

E' divenuto virale lo striscione (dal significato troglodita) dei tifosi del Milan contro quelli napoletani in cui si faceva riferimento a 'Via Raffaele Stasi 46', ossia il posto in cui a Napoli sorge il negozio 'Acqua&Sapone', tema di un vergognoso coro contro i napoletani. Un modo per eludere i controlli e non essere neanche sanzionati per discriminazioni territoriali. Su Facebook però è diventata a sua volta virale anche la risposta ironica del titolare del punto vendita: