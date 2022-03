Striscione shock, dirig. Politiche per il Sud chiede retrocessione in B per il Verona

"La Lega Calcio intervenga urgentemente e con sanzioni straordinarie ed esemplari per punire il Verona e la sua tifoseria".

"La Lega Calcio intervenga urgentemente e con sanzioni straordinarie ed esemplari per punire il Verona e la sua tifoseria che si e' resa nuovamente protagonista di gravissimi atti di razzismo territoriale contro Napoli e i napoletani e di incitazione alla guerra". Comnenta così su Facebook, il vergognoso striscione esposto all'estreno del Bentegodi prima di Verona-Napoli, Gabriella Peluso, dirigente nazionale per le Politiche per il Sud di Fratelli d'Italia.

"Lo striscione con il quale si invitano Russia ed Ucraina a bombardare Napoli, oltre che razzista, e' demenziale e costituisce un'incitazione alla guerra e, pertanto, non può restare impunito. Ricordo che i tifosi del Verona, anche quando giocano contro altre squadre, non perdono occasione per urlare slogan razzisti contro il Napoli. Occorre un'azione immediata contro il Verona se davvero si vuole arginare il razzismo negli stadi: la retrocessione in serie B".