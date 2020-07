Tardelli giustifica la Juve, Pistocchi attacca: "Ecco perché il nostro calcio è ridotto così!"

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha replicato con un post su Twitter alle parole di Marco Tardelli, candidato Presidente dell'AIC, reo di aver giustificato la Juventus in merito all'esposizione allo Stadium dei 38 Scudetti, nonostante i numeri per la FIGC non siano questi: "Complimenti a Marco Tardelli, candidato Presidente dell’AIC. La sua prima dichiarazione da aspirante rappresentante delle Istituzioni spiega perché in questo Paese il Calcio è ridotto così

