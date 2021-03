Telese: "Il mancato rosso a Ronaldo spiega perché in Europa la Juve non passa mai"

Il giornalista Luca Telese ha analizzato attraverso Twitter il match contro la Juventus, soffermandosi soprattutto sul mancato rosso a Cristiano Ronaldo: "La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. In Europa Nein karatè".

La mancata espulsione di Ronaldo sul simpatico calcio in faccia a Cragno spiega perché in Europa la Juve non passa mai. #CagliariJuve — Luca Telese (@lucatelese) March 14, 2021