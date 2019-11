Tensione a casa Allan: dopo lo sfogo contro i 'tifosi, la moglie Thais si rimuove da Instagram

Altro brutto segnale nell'ambiente Napoli. La moglie di Allan, Thais, dopo che nella giornata di ieri aveva postato su Instagram un lungo messaggio, in cui si mostrava logora con la scritta ''Adesso basta" (qui per leggere), ha deciso di oscurare il proprio account probabilmente per le tante offese ricevute in privato, visto che aveva già disabilitato i commenti. La moglie del centrocampista aveva collegato alla contestazione subita dal marito l'irruzione nella propria abitazione.