Terza maglia 2024/25, tifosi strabiliati: "Meravigliosa. La più bella degli ultimi anni!"

vedi letture

"From Napoli to Japan", è stata ufficialmente presentata la terza maglia del Napoli per la stagione 2024/25. Tema scuro e richiami alla cultura giapponese, alla città Kagoshima nello specifico, sulla linea internazionale ormai intrapresa da tempo "From Napoli to the World".

A colpire non è solo la scelta originale dello stile, ma soprattutto il prodotto finale in sè: una fantastica jersey che ogni appassionato già progetta di averla. Così anche i tifosi del Napoli sono stati strabiliati dal lancio, esprimendosi in commenti sui social di entusiasmo e stupore: "Meravigliosa!", "Siamo 100 anni avanti", e ancora: "Che spettacolo! È la terza maglia più bella degli ultimi anni...".