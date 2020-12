Tevez, post da brividi su Maradona: "Grazie Diego, sarai eterno!"

"Grazie Diego per essere stato eterno" ha scritto sui social l'argentino Carlos Tevez per ricordare la scomparsa del Pibe de Or

"Grazie Diego per essere stato eterno" ha scritto sui social l'argentino Carlos Tevez per ricordare la scomparsa del Pibe de Oro. Bellissimo post da parte dell'ex centravanti della Juventus che aveva anche deciso di saltare l'ultima partita. Eccolo: Gracias Diego por estar presente y ser ETERNO !! VAMOS BOCA pic.twitter.com/IM29FBV2lF — Carlitos Tevez (@__CarlitosTevez) December 3, 2020