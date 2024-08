“Torna al Carpi, non ci stai capendo nulla”: Giuntoli nel mirino dei tifosi Juve sui social

E' saltato all'ultimo minuto l'affare che avrebbe portato Jean Todibo alla Juventus: la trattativa andava avanti da settimane e sembrava ormai vicino il trasferimento a Torino del centrale francese, ma l'inserimento del West Ham ha fatto saltare il banco. Infatti Il club londinese ha dato in un lampo sia al Nizza che al giocatore le garanzie volute, e quindi è arrivato l'ok definitivo anche per le visite mediche previste oggi.

Così i tifosi bianconeri non hanno preso bene la notizia e al centro delle polemiche sui social è finito in particolar modo il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Sotto i post dei profili ufficiali del club, sono numerosi i commenti come: "Torna al Carpi, non ci stai capendo nulla”, "Dopo Calafiori e Di Lorenzo anche Todibo" e altri simili. Insomma, non si respira un bel clima in casa Juve a pochi giorni dall'inizio del campionato.