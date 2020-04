Totti ammette: "Che calcio è senza tifosi? Così è inutile riprendere"

In periodo di quarantena vanno sempre più di moda le dirette sui social. Francesco Totti ha preso parte a quella con Salvatore Esposito (alias Genny Savastano in Gomorra) soffermandosi sulla possibile ripresa del campionato: "In questo momento si deve pensare più alla salute che al pallone. Poi è normale che senza calcio e sport non ci possiamo stare. Ora dobbiamo accantonare tutto anche perché dovremmo riprendere a giocare senza tifosi, senza potersi cambiare con i compagni di squadra, ma che calcio è? Inutile riprendere tanto per riprendere”