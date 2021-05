Tre giocatori in doppia cifra: nessuno meglio del Napoli in Serie A

Poker del Napoli allo stadio “Picco” di La Spezia. Grande protagonista Victor Osimhen, autore di una doppietta e di un assist vincente per il subentrato Osimhen. Con i suoi due gol, il nigeriano è salito a quota 10 in campionato, stesso bottino di Lozano, autore della quarta rete contro lo Spezia. I due attaccanti, vanno ad aggiungersi a Lorenzo Insigne, in termini di doppia cifra in campionato. Così, il Napoli ha stabilito un record in Serie A, nessuna squadra detiene tre giocatori in doppia cifra. Lo fa sapere il Napoli sul proprio account social: “Con Osimhen (10) e Lozano (10) salgono a tre i giocatori del Napoli in doppia cifra in questo campionato, nessuna squadra ne conta di più in Serie A”.

