Trump nuovo presidente USA, ADL su X: "Congratulazioni per l'elezione"

Sono le prime ore di Donald Trump da presidente degli Stati Uniti d'America. Anche Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha voluto congratularsi tramite un post su X: "Il Presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentiis desidera congratularsi con Donald Trump per la sua elezione a Presidente degli Stati Uniti d'America".

SSC Napoli President Aurelio De Laurentiis would like to congratulate Donald Trump on being elected the President of the United States of America