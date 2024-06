Tutta l'umiltà di Cavani: l'ex azzurro chiede la maglietta a un 19enne al debutto

Hanno fatto il giro del web le immagini che hanno ritratto il momento dello scambio di magliette tra Edinson Cavani e il 19enne Lautaro Elias

Hanno fatto il giro del web le immagini che hanno ritratto il momento dello scambio di magliette tra Edinson Cavani e il 19enne Lautaro Elias. Al termine del match tra Boca Juniors e Club Almirante Brown, il giovane 2004 si è avvicinato al Matador per chiedergli la maglietta, Cavani ha accettato chiedendo con grande umiltà la sua in cambio: "Vos me podes dar la tuya?".

Il ragazzo però era al suo debuto assoluto e avrebbe voluto conservare il ricordo, ha così risposto: "Debuté hoy.." cioè ho debuttato oggi. Cavani ha subito compreso la situazione e ha così abbracciato Lautaro Elias: il video è diventato virale su tutti i social, con tantissimi commenti positivi verso il Matador: "I gesti che fa un grande", "Sei un fenomeno Edi"...