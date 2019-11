TVLuna - ADL non è ancora in Italia, non assisterà al match col Liverpool

Il presidente De Laurentiis non è ancora in Italia e non sara in trasferta a Liverpool. Questo il breve aggiornamento diffuso via Twitter dal volto di TvLuna Carlo Alvino, che chiarisce dunque in maniera definita che il patron non sarà ad Anfield per assistere alla sfida di Champions League.

