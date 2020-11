Tyson torna sul ring e ricorda Maradona: "Era uno dei miei eroi e un amico"

MikeTyson questa notte abbandonerà il ritiro dalla boxe e tornerà a combattere sul ring nel match contro Roy Jones Jr. In questi giorni anche 'Iron Mike', celebre per il suo carattere ribelle, ha voluto ricordare attraverso i social Diego Armando Maradona: "La mano di Dio, Maradona ci ha lasciato. Nell'86 abbiamo vinto entrambi i nostri campionati. Di solito mettono al confronto noi due. Era uno dei miei eroi e un amico. Lo rispettavo così tanto. Egli ci mancherà molto".

The Hand of God, Maradona has left us. In 86 we both won our championships. They use to compare the two of us. He was one of my hero’s and a friend. I respected him so much. He will be greatly missed. pic.twitter.com/E5j6DSfJas