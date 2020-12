V-day, il premier Conte: "Il vaccino è un messaggio di fiducia che si irradia in Italia ed Europa”

Oggi in tutta Italia, come nel resto d'Europa, sarà il V-day. Nella giornata di ieri sono arrivate a Roma le prime dosi del vaccino anti-Covid, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha scritto su Facebook: "È un messaggio di fiducia che si irradia in Italia e in Europa. Grazie al ministro Speranza, alla struttura commissariale di Arcuri, alle forze armate e a tutti gli operatori sanitari che ci consentiranno di realizzare una campagna di vaccinazioni senza precedenti".

