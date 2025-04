Varriale: "1-1 giusto, un tempo a testa. Il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto"

Il Napoli non va oltre l'1-1 al Dall'Ara contro il Bologna e spreca la chance di accorciare sull'Inter. I nerazzurri avevano infatti pareggiato a Parma e la squadra di Conte poteva approfittarne per mettersi dietro di un solo punto, ma alla fine le distanze rimangono invariate.

A commentare il match è stato il giornalista Enrico Varriale, che sul suo profilo X scrive: "Pari giusto tra Bologna e Napoli che si confermano in corsa per la Champions e lo Scudetto. Primo tempo migliore della squadra di Conte che va in vantaggio con Anguissa e sfiora il raddoppio. Secondo tempo devastante dei rossoblu in gol con Ndoye. Bicchiere mezzo pieno per entrambe".